Rugby | Top 10 2022-2023 | le Fiamme Oro ritornano in vetta Vittorie anche per Colorno e Calvisano

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022) Sono tre i posticipi odierni della quinta giornata del Top 10diinleOro, che scappano sul 24-3 nel primo tempo e poi si fanno riprendere sul 24-24 prima di avere la meglio sui Lyons per 31-24 in una sfida che assegna un punto di bonus per parte. Ilsoffre ma alle fine massimizza il risultato battendo con bonus il CUS Torino, piegato per 35-27 dopo il 18-9 della prima frazione, infine nell’ultimo match in programma ilespugna in rimonta, ma senza bonus, il campo del Viadana per 10-33 dopo il 10-9 con cui si era andati al riposo. Peroni TOP10 – V giornata Risultati12.11.22 ValoEmilia v Mogliano Veneto 31-21 (5-0) Petrarcav Femi-CZ Rovigo 23-15 ...