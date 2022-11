Roma-Torino 1-1 | Mourinho | “Dybala ha acceso la luce”

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – “L’espulsione è giusta, le mie parole nei confronti dell’arbitro meritavano un cartellino rosso. Mi sono scusato subito dopo la partita”. L’allenatore dellaJosécommenta così la sua espulsione nel finale del match con il, pareggiato per 1-1 grazie ad una rete di Matic al 94?. “Non voglio commentare però il suo arbitraggio; io ho avuto l’umiltà di scusarmi, voi giudicate la sua performance e l’influenza che ha avuto nello sviluppo del gioco, al di là degli episodi”, aggiunge il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn. “Non mi piace parlare pubblicamente di situazione tecniche” dell’arbitro. “Non commento la sua partita”. “Ci sono state due partite oggi. Una fino al 70? e una dopo. Fino al 70? non abbiamo giocato bene, i tifosi fischiavano e volevano forse andare a casa. Negli ultimi 20 minuti forse ...

