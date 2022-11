Qatar 2022 | caviglia ko | Dragowski salta il mondiale

(Di domenica 13 novembre 2022) Verona, 13 nov. - (Adnkronos) - Un bruttissimo infortunio allaper il portiere dello Spezia Bartlomiejlo costringerà are ildi. L'estremo difensore polacco si è fatto male in un contrasto con l'attaccante del Verona Kevin Lasagna. Un contatto duro, in cui il portiere ha avuto nettamente la peggio. Ladell'ex Fiorentina si è piegata in maniera innaturale eè scoppiato in un pianto disperato, prima di chiedere il cambio. La Federcalcio polacca, su Twitter, si è immediatamente stretta intorno al giocatore: "Bartlomiej, guarisci presto. Forza". Un abbraccio virtuale anche dal club spezino. ""Forza Drago, siamo tutti con te".

Il Milan ospita la Fiorentina per l'ultimo impegno delprima della sosta per i mondiali del. Fischio d'inizio alle ore 18 del signor Simone Sozza della sezione CAN di Seregno. Il Milan arriva ad affrontare la Fiorentina dopo la deludente ...TORINO - (e.e.) Il Brasile che punta al sesto Mondiale, in, è già a Torino. Si allenerà infatti a casa Juve, alla Continassa. L'aereo partito da Rio nella notte è arrivato e oggi la truppa, al momento ridotta, ha cominciato il perido di preparazione. ...L’edizione più anomala dei Mondiali di calcio è arrivata. La Coppa del mondo FIFA Qatar 2022 si disputa in autunno, con inizio della fase a gironi fissato per il 20 novembre e la finale in programma ...Il ct Tite, lo staff, il bagaglio e tre giocatori cui si aggiungeranno Neymar e compagni nel centro bianconero ...