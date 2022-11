(Di domenica 13 novembre 2022) Tragedia nella tarda serata di oggi, 12 novembre, nella stazionedi Latina Scalo. Un uomo di origine indiana è statoda unmentre era alsulla piattaforma in attesa del convoglio. L’uomo stavando al cellulare e, distratto dalla conversazione, non si è accorto che ilstava arrivando. Non si è quindi tolto dai binari. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e lo hain. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dal personale della stazione e della polizia, oltre che dei vigili del fuoco, l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti in codice rosso. Le sue condizioni sono disperate. Ilche lo ha investito, un ...

Il Corriere della Città

... che è più divertente! Quando sidi comunicazione stiamo parlando di 'un'andata e ritorno', ... piuttosto è una filosofia, diciamo, 'al': si ascolta, si risponde. Il dialogo: non può ...Quando sidi comunicazione stiamo parlando di un'andata e ritorno, non c'è comunicazione in ... No alla "filosofia dell'altoparlante", sì alla "filosofia al" Un vero comunicatore deve ... Parla al telefono e non si accorge dell’arrivo del treno: travolto in pieno, bloccata la circolazione ferroviaria Roma-Napoli Il fondatore di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, riunisce a Roma gli eletti che avevano firmato a settembre il suo Manifesto. Da sinistra a destra, molta voglia di impegnarsi. E chi non è potuto inter ...