Nzola ribalta il Verona | doppietta | vittoria e dedica per Dragowski

Nella ripresa la squadra di Gotti continua il forcing e il vantaggio con un super, autore di una doppietta al 52' ed al 69'....preciso nelle giocate.)7,5: al centro di tutte le azioni offensive dei suoi. Segna annullando Veloso su stacco di testa. Partita dominata. All.: Gotti. 6,5: Spezia che soffre mala ...La doppietta di Nzola nella ripresa ribalta l’iniziale vantaggio di Verdi poi un super Montipò evita il tris e Ceccherini si divora il pari. Primo successo in stagione in trasferta per le Aquile in un ...Brillante successo degli aquilotti andati sotto e vicini al portiere polacco che si infortuna ed è costretto a rinunciare ai Mondiali ...