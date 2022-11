Non consumate questo prodotto biologico | c’è l’allerta del Ministero

Leggi su inews24

(Di domenica 13 novembre 2022) Ildella Salute ha lanciato una nuova allerta ritirando dal mercato un: il comunicato sul sito ministeriale. Non si fermano i controlli deldella Salute per quanto riguarda i prodotti messi sul mercato. Infatti in queste ore un nuovoè stato ritirato dal mercato: tutti i dettagli dell’avviso. Il L'articolo proviene da Inews24.it.