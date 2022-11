Migranti | il Governo lavora a una stretta sulle Ong

(Di domenica 13 novembre 2022) Ila unaOng, con la minaccia di multe e di sequestrare le imbarcazioni utilizzate per trasportare i. I “nuovi provvedimenti” sull’immigrazione, sono stati annunciati dalla premier Giorgia Meloni. Dunque il, in rotta con la Francia proprio sul tema della redistribuzione e l’accoglienza dei, è pronto a cambiare le regole. Ilè pronto a cambiare le regole sul tema dell’accoglienza dei. In arrivo un nuovo decreto per fermare le Ong Il primo passo è stato il decreto interministeriale – firmato dai ministri dell’Interno Piantedosi, della Difesa Crosetto e delle Infrastrutture Salvini – per concedere lo sbarcocoste italiane solo a fragili, donne e ...

Resta alta tensione con la Francia sui. "L'Italia non rispetta il diritto internazionale, ne' il diritto marittimo", accusa la ... ilattraverso il Viminale rilancia l'asse con Cipro, ...... si tende a pensare soprattutto agli scontri sulla gestionee alla war on drugs contro i ... Per farlo, ilha innanzitutto iniettato molti soldi all'interno delle due compagnie per far ...Resta alta tensione con la Francia sui migranti. 'L'Italia non rispetta il diritto internazionale, ne' il diritto marittimo', accusa la ...Non c’è un singolo elemento di novità nel percorso che sta portando avanti Giorgia Meloni alla guida del Paese ...