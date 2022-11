Micro pene e mascolinità tossica | il bodyshaming non riguarda solo le donne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 novembre 2022) La serie Netflix Skam Italia è tornata con una quinta stagione dopo due anni. Il nuovo capitolo ha come protagonista Elia, un 19enne interpretato da Francesco Centorame. Questo ragazzo mostra una grande ansia da prestazione legata alle dimensioni, indubbiamente sotto la media, del suo. Quando si parla dipenia o, in modo più scientifico, di ipoplasia peniena, si fa riferimento ad una patologia clinica che si manifesta con unin erezione inferiore a 7-8 cm nell’adulto e 2 cm nel neonato. Le cause possono essere diverse: quelle più comuni sono legate a problemi di natura endocrina, legate cioè alla produzione ormonale; oppure il problema può essere connesso a cause ambientalinti l’esposizione durante l’età fetale a sostanze tossiche. Lapenia può portare ad una difficoltà ad ...