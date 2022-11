Maltempo | domani allerta gialla in sei regioni

(Di domenica 13 novembre 2022) (Adnkronos) – Arrivano piogge e temporali nel Centro Sud. L’avviso della Protezione Civile prevede dalla notte di oggi, domenica 13 novembre, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio e Campania e il persistere dell’instabilità sulla Sicilia, specie settori occidentali e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di, lunedì 14 novembre,su settori di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e sul versante sud-occidentale della Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito ...

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di, lunedì 14 ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di... più marcato sul versante orientale e, in generale, nelle aree coinvolte dal forte. Le ... Qualche pioggia possibile in arrivo nella mattinata di, poi ampie schiarite Gli effetti tardivi ...Si prevede un possibile rischio idrogeologico anche con possibili allagamenti, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili.SICILIA - Prosegue la scia di tempo instabile in Sicilia. Per domani, lunedì 14 novembre, la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo ...