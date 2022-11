Luciano Punzo | ritorno di fiamma con la ex? “Sto per prendere una decisione”

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 novembre 2022)parla con Sarah Altobello di questioni sentimentali: possibilesull’ex fidanzata in arrivoinizia a fare i conti con il turbinio di pensieri che il GF Vip comporta. Il bel modello, che da poco tempo si è lasciato con la storica fidanzata Manuela Carriero. I due hanno vissuto una storia molto risonante sui social, conclusa proprio poco prima che il giovane facesse il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. In molti non hanno creduto alla versione e sui social è spuntata la certezza che i due abbiano scelto di simulare la rottura per dare più risalto all’esperienza dinel programma di Signorini. Nel corso della mattinaha rivelato che sta facendo dei pensieri importanti nei confronti della sua Manuela: “Voglio ...