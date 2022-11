“Lavoriamo per la salute delle api e degli ecosistemi Ora 10mila apicoltori in tutta Italia usano la nostra tecnologia”

(Di domenica 13 novembre 2022) “Quando si pensa alle api, molti pensano al miele. Noi pensiamo all’impollinazione e alla connessione che le api creano all’interno”. Niccolò e Riccardo vengono dalla provincia di Como, Marta da Gruaro (Venezia), Nicky da Venafro (Isernia): insieme i quattro ragazzi che hanno dato vita a una startup innovativa che sviluppa sistemi intelligenti di monitoraggio per laapi e. Come? Rivoluzionando l’antichissima arte dell’apicoltura, grazie all’applicazione di tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale e il machine learning. Niccolò Calandra, 33 anni, originario di Faloppio (Co), vanta un PhD in elettronica al Politecnico di Milano, con esperienze di ricerca a Boston al Mit, alla Nasa e a Sydney: ha deciso di dare un ...

Il Fatto Quotidiano

Averlo potuto fare nel centenario della sua nascita è stato un onorenoi". A deliziare i ... Ogni giornocercando di stimolare curiosità e spirito critico. Abbonati a VareseNews... cibo e bevande, lampadine, tutto organizzatorifornire i clienti. Già alcuni mesi fa in ... Ogni giornocercando di stimolare curiosità e spirito critico. Abbonati a VareseNews “Lavoriamo per la salute delle api e degli ecosistemi. Ora 10mila apicoltori in tutta Italia usano la… Tempi duri anche per Topolino, costretto a stringere la cinghia. Situazione difficile e possibili tagli al personale anche a Disney ...Come racconta il Corriere dello Sport, tra Mou e Karsdorp non c'è stato nessun chiarimento, la società è rimasta spiazzata dalle dichiarazioni dell'allenatore e ora Tiago Pinto dovrà mettersi al ...