Istanbul | esplosione in centro | sei morti e 53 feriti Erdogan | “Un vile attentato terroristico” Nessun italiano coinvolto

(Di domenica 13 novembre 2022) Per il momentoa rivendicazione. I media turchi: «Ipotesi kamikaze». Coinvolta una donna in fuga

E' di almeno 6 morti e 53 feriti il tragico bilancio della potenteche ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di, in Turchia. Il bilancio, reso noto dal presidente turco, Erdogan, potrebbe anche aggravarsi. La deflagrazione è avvenuta ...Una fortenel centro di, vicino a piazza Taksim, ha provocato la morte di almeno sei persone, 53 i feriti. Non sembrano esserci dubbi sulla matrice terroristica dell'attacco: il presidente ...Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): sei persone sono morte e 53 sono rimaste ferite, secondo quanto riferito dalle autirità turche.Una bomba nascosta all’interno di una borsa è stata fatta esplodere in una delle strade più frequentate di Istanbul provocando almeno 6 morti e 53 feriti. Quello che il presidente Recep Tayyip Erdogan ...