Open

La Russia sarebbe sempre più vicina a negoziare una pace con l'Ucraina. Questa almeno l'ipotesi che si fa largo con insistenza negli ambienti della presidenza di. "Politicamente e psicologicamente, la Russia non è ancora matura per veri negoziati e ritiro delle truppe. Ma accadrà. Subito dopo la liberazione di Donetsk e Lugansk" ha affermato su Twitter ...Eppure, durante il corso della mattinata, è stata proprio Washington a porre deispecifici ... Adesso, la palla passa a: fino a quanto vorrà spingersi il governo Zelensky Matteo Milanesi, ... I paletti di Kiev sulla pace, il consigliere di Zelensky: «In Russia vogliono la fine della guerra, ma loro non sono ancora pronti» ROMA (ITALPRESS) – “Siamo stanchi dell’escalation militare, ora vogliamo un negoziato e lo potremo avere solo chiedendolo con forza nelle piazze tra i cittadini” ha dichiarato il presidente del Movime ...Solo i pazzi non vogliono la pace nel cuore dell'Europa, ma talvolta le bandiere arcobaleno sventolando a prescindere, in nome di uno stop al conflitto senza rendersi conto che in determinati frangent ...