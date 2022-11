Fiorentina | che frecciata di Barone a Gonzalez!

(Di domenica 13 novembre 2022) Il direttore generale dellaJoeha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Milan a San Siro, ammettendo che qualche giocatore ha già la testa al Mondiale. Ecco le sue parole:Mondiale “Voglio ringraziare Gazidis, che lascerà il Milan, è stato sempre un grande amico dai tempi della MLS. Vorrei fare poi un grande saluto a Dragowski, gli vogliamo bene e un grande abbraccio anche da tutta la. Stasera è una grande vetrina per noi, se vogliamo essere una squadra che lotta per l’Europa questo è uno dei passi che ladeve fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo ci dica bene.“ Gonzalez nel mirino dei tifosi, può dirci qualcosa in più? “Nessuna riflessione nel mercato di gennaio, è un periodo molto ...

Nell'ultima gara a San Siro prima della sosta - contro la- l'ad (verrà sostituito da Giorgio Furlani ) è stato salutato dal presidente Scaroni ,lo ha ringraziato per il lavoro ...Un minuto di gioco e il Milan è già in vantaggio. Nel match contro la, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i padroni ... una sponda fantasticaha ...L'attaccante rossonero, che ha sbloccato il match dopo solo un minuto, ha deciso di copiare la nuova esultanza del fuoriclasse potoghese ...28' PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Venuti crossa dalla destra, la difesa rossonero non libera, pallone che arriva a Barak che si gira bene e batte Tatarusanu (tiro deviato da ...