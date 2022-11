(Di domenica 13 novembre 2022) Una Mercedes sempre più convincente al termine della Sprint Race di Interlagos (Brasile), sede del penultimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista sudamericana il britannico George Russell si è preso il successo davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e all’altra W13 di Lewis Hamilton. Solo quarto Max, costretto a subire i sorpassi di Russell e di Sainz per una scelta errata delle gomme. Max, infatti, era l’unico adoptato per le gomme medie, mentre gli altri hanno gareggiato con le soft. Da capire se questa decisione sia dovuta anche a un’ipotetica strategia di conservare un treno di mescole morbide per il GP di domani. Tuttavia, a Brackley ci sono motivi per cui essere soddisfatti. Ai microfoni di Sky Sport, il direttore tecnicoha così dichiarato: “Quanto accaduto è ...

OA Sport

'Qualifiche complicate e con diverse sfide - ha detto, direttore tecnico in pista della Mercedes . Non è stato facile ottenere un giro pulito, specialmente quando bisognava farne di ...... come spesso accade nelle libere, non è necessariamente indicativa del potenziale che verrà mostrato anche in qualifica o in gara, ma che ha sorpreso positivamente per primo, ... F1, Andrew Shovlin: "Siamo sorpresi dalle nostre prestazioni e di aver battuto Verstappen" Andrew Shovlin, direttore tecnico di pista di Mercedes, non è sostenitore dell'abolizione delle termocoperte nel 2024 e spiega il perché.Lo shock di Lewis Hamilton alla guida di una Mercedes non competitiva a inizio 2022, e i suoi sforzi per cercare di ottenere il meglio.