Doppio impegno nel Torneo 8 Nazioni contro Romania e Repubblica Ceca | i 25 convocati di Nunziata

Leggi su seriea24

(Di domenica 13 novembre 2022) Dopo la doppia vittoria di settembre, in Portogallo nele a Varesela Svizzera in amichevole, la Nazionale Under 20 torna in campo per unvalido per ildi cui gli Azzurrini sono campioni in carica. L’Italia affronterà lagiovedì 17 novembre ad Arad alle ore 20 italiane (le 21 locali) e lunedì 21 allo stadio ‘Enzo Ricci’ di Sassuolo la Repubblicacon calcio d’inizio alle 15 e diretta su RaiSport. Il tecnico Carmineha convocato 25 giocatori, di cui 23 classe 2003 e due classe 2004 (i centrocampisti Giacomo Faticanti della Roma e Cher Ndour del Benfica): gli Azzurrini si raduneranno nella serata di domenica 13 a Osio Sotto (Bergamo), per poi partire martedì 15 alla ...