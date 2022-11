Donna kamikaze fa strage a Istanbul | 6 morti e 81 feriti Erdogan | ' Puniremo i responsabili' Matrice sconosciuta

(Di domenica 13 novembre 2022) E' di almeno 6e 81il tragico bilancio della potente esplosione che ha scosso la centralissima via Istiklal, nel cuore di, in Turchia. Il bilancio però potrebbe anche aggravarsi.

L'attentato a Istanbul è stato opera di "una". Lo ha reso noto il vicepresidente turco Fuat Oktay. "Lo consideriamo un attacco ... secondo le informazioni preliminari, sarebbe una", ha ..."La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili saranno puniti come meritano" ha detto Erdogan che ha anche rivelato: gli autori dell'attacco sono in fuga, dai primi accertamenti una..."La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili saranno puniti come meritano" ha detto Erdogan che ha anche rivelato: gli autori dell'attacco sono in fuga, dai primi accertamenti una donna ha ...Roma, 13 nov. (askanews) - E' stato un attentato, un attacco terroristico perpetrato da una donna kamikaze. E' questo l'esito delle prime ...