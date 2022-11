(Di domenica 13 novembre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiOspite di Anteprima24 è Francesco Dedi Benevento. Con lui facciamo il puntosituazione sulle vicende amministrative e politiche di più stretta attualità a palazzo Mosti. È tempo di bilanci. Il sindaco, il suo lo ha fatto con un messaggio televisivo. Lunedì toccherà all’opposizione. Il bilancio di Francesco Dea un anno dall’investitura a? “Il bilancio dell’amministrazione è assolutamente positivo, con risultati concreti e tangibili. Pochi giorni fa è arrivato il via libero del Commissario per l’impianto di depurazione che metterà fine ad un problema atavico, mai risolto in passato. Benevento sta tornando a splendere come la città dei teatri: la riapertura del Comunale con il supplemento invernale di ‘Città Spettacolo’ con pieces e ...

anteprima24.it

Al tour hanno partecipato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; ilcon delega all'Attuazione del Pics, Francesco De; il presidente della Commissione per l'Attuazione del Pics,...Al tour parteciperanno: il sindaco, Clemente Mastella; ilcon delega all'Attuazione del Pics, Francesco De; il presidente della Commissione per l'Attuazione del Pics, Luca De ... De Pierro: "Da vicesindaco, tra Mastella e De Luca scelgo le ragioni della citta'" «Auguri di buon lavoro ai nuovi assessori, oggi nominati. e un ringraziamento sentito ai tecnici che, coerentemente con il programma elettorale, hanno oggi lasciato.Centocinquanta euro di multa per occupazione indebita di suolo pubblico per la titolare del locale finito al centro delle polemiche per aver permesso, secondo quanto denunciato mercoledì ...