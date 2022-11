Dalla Russia agli Stati Uniti via Siracusa | nelle sanzioni a Mosca c’è una falla in Sicilia

Leggi su tpi

(Di domenica 13 novembre 2022) Guidando nel buio della notte verso l’uscita nord di, appena dopo viale Scala Greca, si imbocca l’ex statale 114 in contrada Targia, unica via di accesso e fuga a ovest della città. Oltre il finestrino scorrono luci scintillanti di strutture alte come grattacieli. A una bambina potrebbe sembrare la versione ridotta di Manhattan, ma da quei palazzi escono fumi velenosi che si diffondono nell’aria e nel mare, inquinando le vite tutt’attorno. È il polo petrolchimico Isab Lukoil, il secondo più grande d’Italia e il quinto in Europa. Il complesso occupa un’area di circa tre milioni di metri quadrati e si estende tra i comunini di Augusta, Priolo Gargallo e Melilli. Dispone di oltre 300 serbatoi per lo stoccaggio di greggio e gestisce tre pontili delle navi petroliere e gasiere: due nel porto di Augusta e una nella rada di Santa Panagia, a ...