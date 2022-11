Dalla Germania altro schiaffo a Meloni | ' Le Ong salvano vite e meritano riconoscenza'

(Di domenica 13 novembre 2022)Francia uno schiatto diplomatico,unomorale visto che Berlino non ritiene che chi salvasia un criminale come l'estrema destra al potere in Italia vale far credere. ...

Intanto qualcosa si muove anche in: tra il 2023 e il 2026 la ong tedesca United4rescue , associazione fondataChiesa evangelica, riceverà 2 milioni di euro all'anno per il salvataggio ...Settimana intensa per il Papa emerito denunciato invittima di un prete pedofilo. Questa volta Benedetto XVI ha deciso di difendersi dopo una lunga battaglia in cui sa di non avere colpe - - Quella appena trascorsa è stata una settimana ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La crisi tra Roma e Parigi sui migranti non si arresta e anche la Germania fa sentire la sua voce sulla questione. Ieri, 12 novembre, la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, aveva accusa ...