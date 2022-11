Totti e Ilary davanti al giudice | cos' è successo in tribunale

(Di sabato 12 novembre 2022) Sono entrati a quattro minuti di distanza l'una dall'altro. Alle 15,17 è arrivataBlasi, alle 15,21 invece Francesco. E pochi istanti dopo si sono trovati faccia a faccia in un'aula delcivile di viale Giulio Cesare 52. L'ex capitano della Roma e la showgirl televisiva si sono infatti seduti di fronte alper far luce sulla contesa di orologi Rolex, gioielli, scarpe e borse griffate. Sono rimasti nel palazzo di Giustizia fino alle 17,08: all'uscita una Bmw X3 bianca, guidata dalla sorella di, ha portato via la presentatrice. Poco dopo, a bordo di una Smart nera con vetri oscurati, ha lasciato ilil campione, che era in auto con una donna. L'ingresso di viale Giulio Cesare è rimasto per tutto il giorno presidiato dalle forze dell'ordine, ...

