'Non si possono cambiare le regole in corsa un'altra volta - ha aggiunto- e perciò Forza Italia, grazie ai suoi capigruppo Cattaneo e Ronzulli e all'intervento del Presidente Berlusconi, ha ...Ericaha affermato di avere 'già suggerito per illa richiesta di una asseverazione specifica di sicurezza antincendio, per garantire che i lavori di efficientamento energetico ... Superbonus: Mazzetti (FI), Subito periodo transitorio e sblocco crediti arretrati: tavolo tecnico-politico per stabilizzazione incentivi efficientamento Queste le parole di Erica Mazzetti (F) secondo la quale l'obiettivo del dialogo è "precisare la posizione del Governo, adottare misure urgenti a favore dello sblocco ma anche, visto il successo e gli ...Ecobonus 110 per cento ultime notizie. Il governo Meloni sta lavorando per aggiornare la Nadef, Nota al Documento di economia e finanza ...