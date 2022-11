Spezia | Gotti | «È il momento peggiore per affrontare il Verona»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 12 novembre 2022) Le parole di Lucain conferenza stampa in vista della sfida contro il: «Se stiamo bene possiamo riempire l’area avversaria al meglio» Luca, tecnico dello, ha parlato in conferenza in vista della sfida contro il. Di seguito le sue parole. EPISODI NEGATIVI – «Se devo fare un’analisi da allenatore, dico che nella partita con la Cremonese, quando perdiamo 1-0, c’è un difensore loro che colpisce la palla con la mano mentre va fuori dall’area. È un episodio analogo a quanto successo l’altra sera trae Juventus. Ad inizio anno con gli arbitri ci siamo detti che si sarebbe andati verso la direzione del calcio e il fatto che uno, in maniera involontaria, prenda la palla sulla mano mentre la palla non va verso la porta va interpretata in un certo ...