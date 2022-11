Salernitana | Nicola | «Siamo stati in ritiro per preparci al meglio»

(Di sabato 12 novembre 2022) Le parole di, tecnico dellain conferenza stampa: «Il sostegno del nostro pubblico è sempre fondamentale» Davideha parlato in conferenza stampa della sfida dellacontro il Monza, l’ultima prima della sosta per i mondiali. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Quella di domani sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione.inquesti tre giorni per lavorare bene e prepararci alper questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione». APPORTO DI GRUPPO E DEI TIFOSI – ...

Commenta per primo L'allenatore dellaDavideha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Monza: 'Abbiamo fatto quasi tre giorni di ritiro, il sostegno del pubblico sarà fondamentale. Dobbiamo mettere ...... c'è tanto rammarico per il bel gol di Petagna non convalidato, ma guardiamo avanti", dice Palladino che conosce bene il collega che allena la. "Conho un ottimo rapporto, è fra i ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Esposito, noto direttore di TuttoSalernitana.com. Probabile formazione della Salernitana "In casa granata c' ...Anche l'allenatore dei campani Nicola ha parlato della prossima sfida: "Nel calcio moderno è fondamentale l’apporto di tutti" ...