Nuoto | Elena Di Liddo | “So qual è la differenza tra l’Italia di oggi e quella di quando ero giovane”

(Di sabato 12 novembre 2022) Nuovo appuntamento con Swim2U, il format a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo del. Ospiti di Enrico Spada e Aglaia Pezzato, la giornalista di Swimswam Giusy Cisale e la nuotatriceDi. Originaria di Bisceglie, una piccola realtà in provincia di Bari, è tesserata con il Circolo Canottieri Aniene di Roma. Quanto manca l’aria di casa dopo aver affrontato i viaggi, gli allenamenti e i ritmi richiesti dalla sua disciplina? “Ho portato Bisceglie a Roma e ho portato Roma a Bisceglie – racconta –torno alla Capitale mi rendo conto che non c’è nulla come la mia città. Le grandi città mi piacciono da vedere ma non da vivere, necessito del mio luogo d’origine per il richiamo alla tranquillità ed è una carta vincente“., specializzata nel delfino, ha ...