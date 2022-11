Napoli-Udinese | tegola per Sottil | il calciatore esce in lacrime

(Di sabato 12 novembre 2022) Minuto 25 di. Al “Maradona”, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa firmato Osimhen, Gerard Deulofeu si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco con Elmas. Il numero 10 dell’avrebbe accusato di un problema muscolare che lo costringe a lasciare il campo in, sorretto dallo staff medico dei friulani. Bel gesto dei tifosi partenopei che applaudono l’uscita dal rettangolo di gioco dello spagnolo, il quale in estate era stato accostato anche al. Al suo posto entra Success. Francesco Flauto

Commenta per primo Il ds delCristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida casalinga contro l': 'I ragazzi stanno facendo molto bene, vogliamo andare avanti con questo progetto. Il vantaggio ...Commenta per primo Il direttore dell'area tecnica dell'Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match esterno contro il: 'Non siamo qui per tornare a casa con la cartolina dello stadio Maradona. Siamo venuti per giocare la ...Premi F5 per aggiornare. Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Udinese, gara valida per la 15 giornata del campionato di Serie A. 48' – Finisce qui il primo temp ...NAPOLI - "Un brivido ci percuote la schiena, quando spavaldo ti vedo padrone padrone della scena, facce felici ripopolano i nostri gradoni, per uomini degni delle nostre emozioni", si legge in uno str ...