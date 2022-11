Migranti | Nordio | «L’accordo di Dublino va rivisto L’Italia non può essere l’unico approdo»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 novembre 2022) «La linea del governo è sacrosanta. Dobbiamo mandare a tutti il messaggio chenon è, o almeno non è più,principale stato didei, che poi ne curi la permanenza». Carloè ministro della Giustizia, ma non si tira certo indietro se c’è da sfrontare la questione. Tanto più che essa va ad impattare sul suo dicastero se si prende in considerazione la popolazione carceraria, la cui percentuale di immigrati – ricorda il Guardasigilli in un’intervista al Messaggero – «arriva talvolta al cinquanta per cento» per alcuni tipi di reati.intervistato dal Messaggero Che fare, dunque?non ha dubbi: modificare gli accordi di. Anche perché ormai sono diventati carta straccia. «Se ...