(Di sabato 12 novembre 2022) Gli ultimi risultati hanno restituito allantus punti, fiducia e credibilità, se non in chiave campionato con il Napoli che vola...

Calciomercato.com

La Primavera schianta la5 - 2 Getty Images Il presente però dice che la Roma deve vedersela ... con le parole di Giovanni Malagò : " Nella fase attuativa, pur sembrando chefunzioni alla ...... è brutto quando, al di là del risultato, non si esce dal campo avendo datoquello che potevi ... Andrea Cristini sul ko contro laNext Gen: 'Partita decisa da un episodio su palla inattiva. ... Juve, tutto sul sogno Milinkovic: lo snodo Mondiale, la richiesta della Lazio e chi può fargli posto Nonostante sia stato praticamente messo sul mercato da Josè Mourinho, Rick Karsdorp non è da considerarsi almeno per ora un elemento da allontanare ...Federico Guidi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni del club giallorosso al termine della gara vinta 5-2 con la Juventus. Queste le parole ...