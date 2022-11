Inter | Dzeko rinnova e per gennaio al posto di Gosens spunta Jesus Vazquez

Rinnovare e rinnovarsi, l'obiettivo è chiaro. Rinnovare un contratto, perché è il campo che lo chiede. E prendere un'altra strada dove è necessario intervenire. Il rinnovo è quello di Edin, che ora ha tutta l'aria di essere prevedibile, se non annunciato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...... raggiunta dall'che ha maramaldeggiato col Bologna. Zapata e Lookman sfidano Lautaro e, ma l'uomo in più di Simone Inzaghi è Federico Dimarco, trascinatore e goleador. Anche se gli ...Secondo quanto riportato da 'Sport Bild', Manchester United e Liverpool avrebbero già mosso i primi passi in avanti per Youssoufa Moukoko ...La partita Atalanta - Inter di Domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Se ...