Il supergenerale Usa | “Trattiamo con Putin” La risposta dei russi

(Di sabato 12 novembre 2022) A poco più di un secolo dal termine della Prima Guerra Mondiale, il conflitto ucraino potrebbe ripresentarsi nello stesso modo: una lunga guerra logorante, di trincea, con l’arrivo inesorabile dell’inverno che allenterà sempre più i combattimenti. Uno scenario che potrebbe rivelarsi favorevole soprattutto per i, soggetti da settimane alla controffensiva ucraina, arrivata fino alla liberazione di Kherson ed al ritiro di trentamila truppe nemiche. L’inverno permetterebbe adi riorganizzare il proprio apparato militare, di ripristinare le forze per un’ulteriore controffensiva a tutto campo e ribaltare l’attuale scenario di stallo, dove la vittoria rimane estremamente lontana per entrambi gli schieramenti. Una guerra che, come si può evincere, non terminerà nei prossimi mesi, ma che rischia di impegnare gli opposti eserciti (e l’alleanza ...