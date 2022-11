Il Pisa continua la preparazione in vista della sfida con il Cagliari

(Di sabato 12 novembre 2022) 10 Novembre 2022 Pomeriggio sul campo centrale del “Cetilar” di San Piero a Grado per ilSporting Club che sabato prossimo fara visita (ore 14.00) alla corazzata. La squadra nerazzurra, dopo il consueto riscaldamento, ha effettuato una serie di esercitazioni basate sulla tecnica individuale e quindi ha svolto alcune simulazioni tattiche di gioco prima di passare alla partitella a ranghi contrapposti di fine seduta. Domattina ilsi radunerà all’Arena Garibaldi per la rifinituravigilia al terminequale sarà resa nota la lista dei convocati in partenza per la Sardegna con il volo previsto nel pomeriggio dall’Aeroporto “Galilei”. Fonte articolo e foto:sportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

