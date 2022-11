Giampiero Galeazzi | il ricordo della figlia Susanna a un anno dalla scomparsa | ' Mi manchi papà'

Una dedica speciale. Ad un anno dalla scomparsa di, la figlia Susanna lo ricorda con un post dolcissimo su Instagram . 'Nel nostro ultimo abbraccio c'è tutta la mia vita. Mi manchi papà. Me lo hai scritto e giurato: 'sarò sempre ...Un anno fa la scomparsa di, grande sportivo e figura imprescindibile nel panorama del giornalismo di settore. Campione italiano di canottaggio, voce del calcio, del tennis, delle imprese degli Abbagnale, di ..."Era legato a Diego, e per lui gli Abbagnale sono stati il massimo. Senza dimenticare il tennis e la vittoria della Davis nel '76" racconta Gianluca Galeazzi nell'intervista a RaiNews24. "Mi chiamava ...A un anno dalla morte del canottiere e giornalista sportivo, Roma lo ricorda. Attesa per la partecipazione della Nazionale Maschile e Femminile di canottaggio, di una rappresentativa dei migliori atle ...