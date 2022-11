DIRETTA F1 | GP Brasile 2022 LIVE | Russell vince la Sprint Race | la griglia di partenza 2° Sainz col nuovo motore Ferrari

(Di sabato 12 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.11 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 21.10 Quest’oggi Verstappen ha pagato a caro prezzo la scelta della gomma media, ma domani sarà sicuramente un grande protagonista del Gran Premio insieme ai piloti Mercedes e. 21.09 Perez allunga a +6 su Leclerc al secondo posto nel Mondiale piloti, mentre Mercedes si avvicina a -36 dallanel campionato costruttori. 21.07 Sarà una prima fila tutta Mercedes domani in, considerando la penalità che dovrà scontareper il cambio. Lo spagnolo della Rossa partirà 7° alle spalle di Norris. 21.05 Di seguito l’ordine d’arrivo delladi Interlagos: 1 ...

... mondo! Ilsta definendo gli standard di #lutapelalibertà #Ogiganteacordou ##... una città rurale dove la ministro degli Interni Izkia Siches eraed è stata ricevuta a colpi di ...... gara sulla distanza di 24 giri (103 km) che consente di guadagnare punti preziosi per la classifica generale e che stabilirà anche la griglia di partenza del Gp del, in programma domenica ...A Interlagos, va in scena l'ultima Sprint Race del 2022, ricco antipasto del GP del Brasile. Segui l'azione in pista con la diretta testuale ...F1 GP Brasile 2022, F1 Sprint: segui la cronaca live della Gara Sprint del weekend di Interlagos in diretta sabato 12 novembre dalle 20.15. Spegnimento dei semafori alle 20.30 ...