B-52 americani sui cieli mediorientali. Messaggio all’Iran

(Di sabato 12 novembre 2022) Due bombardieri B-52 Stratofortress statunitensi hanno effettuato una missione over-the-horizon sul Medio Oriente inviando un chiarodi forza, mentre i funzionarie sauditi continuano a monitorare una minaccia imminente all’Arabia Saudita e agli Interessi degli Stati Uniti nella regione. Washington e Riad stanno da una decina di giorni gestendo quella che è stata registrata un’accresciuta minaccia da parte dell’Iran, secondo informazioni di intelligence che i sauditi avrebbero condiviso con gli. Uno dei punti di sfogo di questa minaccia potrebbe essere l’Iraq, nello specifico a Erbil, nel Kurdistan iracheno (dove c’è un’importante base militare che gestisce le operazioni contro lo Stato islamico, più volte attaccate dalle milizie sciite proxy dei Pasdaran, e in cui stazionano ...

