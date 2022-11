Agguato a Miano | la vittima Linuccio o' cecato era uomo del clan - Cronaca - quotidiano net

Pasquale Angellotti era ritenuto dagli inquirenti uomo di punta del clan Lo Russo. Il cadavere, crivellato di colpi, è stata ritrovato in ...NAPOLI. La pista principale per l'omicidio del ras storico dei Lo Russo, poi regista occulto del clan di "di sopra", starebbe proprio nei recenti contrasti con un pari grado di "di sopra". Ma l'omicidio di Pasquale Angellotti detto "Linuccio 'o cecato", 54enne di via Janfolla cognato dell'ex boss pentito Carlo Lo Russo, si presta a più di un'interpretazione. Quantomeno ...La vittima dell’agguato avvenuto, secondo l’ANSA, è stata scarcerata nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra ...La vittima dell'agguato avvenuto è il boss Pasquale Angellotti, 54 anni, scarcerato nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra ...