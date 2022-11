WWE | Lashley vs Lesnar avrà un terzo capitolo | confermato un turn heel

(Di venerdì 11 novembre 2022) Bobbye Brocksi sono affrontati a Crown Jewel, con l’All Mighty che ha dominato la contesa, ma è comunque uscito sconfitto da unin evidente difficoltà. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter, la rivalità tra le due ex star delle MMA non è ancora finita. Ci sarà un match che segnerà la fine dei conti, ma la prossima volta che si affronteranno i ruoli saranno ben chiari, e saràad aggredire: “Hanno fatto intendere chesia stato preso a calci nel sedere e che la sua sia stata una vittoria fortunata.gli ha inflitto la hurtlock anche dopo l’incontro, quindi la situazione dovrebbe continuare concome”. Il loro primo incontro risale alla Royal ...

... che sta andando avanti già da diversi anni, tra lae il governo saudita. Crown Jewel 2022 si ...card di Crown Jewel L'opener dell'evento è stato il match singolo tra Brock Lesnar e Bobby. ...I risultati diCrown Jewel 2022 Brock Lesnar batte BobbyBobbyha letteralmente dominato il match, effettuando addirittura il Kick Out dalla F5, ma alla fine a spuntarla è stato ...La rivalità tra Bobby Lashley e Brock Lesnar è sempre al centro delle discussioni in WWE, ecco i prossimi piani ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...