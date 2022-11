Vaticano | il portavoce | Investigatio praevia sul cardinale francese Jean Pierre Ricard

(Di venerdì 11 novembre 2022) La S. Sede, dopo l’ammissione del, di avere abusato di una 14enne quando era parroco, ha deciso di avviare “una” sulvescovo emerito di Bordeaux e presidente della Conferenza episcopaledal 2001 al 2007. Lo fa sapere ildel, Matteo Bruni. “A seguito degli elementi emersi negli ultimi giorni e della dichiarazione resa dal cardinal– ha affermato Bruni – per completare l’esame di quanto accaduto, si è stabilito di dare inizio ad unae si sta ora valutando la persona più indicata a condurla con la necessaria autonomia, imparzialità ...

