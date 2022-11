Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | “Insieme a Usa stiamo costruendo scudo aereo”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Grazie a Joe Biden e all’amichevole popolo americano per un’altra dimostrazione di solidarietà: un pacchetto di aiuti contenente sistemi di difesa aerea Avenger e missili per i sistemi di difesa aerea Hawk.unoper proteggere gli ucraini pacifici e ciavvicinando alla vittoria sull’aggressore”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Volodymyr, ringraziando il presidente statunitense per il nuovo pacchetto di aiuti militari stanziato dall’amministrazione Usa. I mezzi di difesa aerea sono “proprio ciò che è necessario, ciò che abbiamo chiesto”, ha affermatonel suo videomessaggio serale, riferendosi all’annuncio degli Usa di ieri del nuovo pacchetto di aiuti ...

Sky Tg24

... svela la reazione dell'attaccante nigeriano a queste voci di mercato: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleI dati della raccolta differenziata sono cambiati in positivo in questesettimane, con piccoli miglioramenti che potranno decisamente aumentare con le nuove attrezzature, già previste nel ... Governo Meloni, le news di oggi. Via libera al decreto Aiuti quater. LIVE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Risolvere le criticità strutturali che la pandemia ha portato alla luce e gratificare il personale del Servizio sanitario nazionale che in questi ultimi due anni e mezzo si è sacrificato". Sono i ...