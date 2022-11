Ultime Notizie – Covid Abruzzo | 4 783 contagi e 8 morti | ultimo bollettino

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sono 4.783 idainregistrati dall’tra il 5 e l’11 novembre, 8 i. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 595.744. Il bilancio totale dei pazienti deceduti si attesta invece a 3.731 .Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità, precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 577.969 dimessi/guariti (+4770 rispetto a venerdì scorso). Gli attualmente positivi insono 14044 (+5 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 176 pazienti (+12 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nell’ultima settimana sono stati ...

