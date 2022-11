Ucraina | Zelensky | “Putin non è stanco della guerra”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 11 novembre 2022) (Adnkronos) – Volodymyrha detto di non credere alla prospettiva di negoziati di pace con la Russia finché Mosca continuerà a parlare nella lingua degli ultimatum. In un’intervista alla Cnn, il presidente ucraino ha detto: “Solo il Cremlino, solo una persona che guida la Russia, non èdi questa. Lui – ha detto, riferendosi a– può esserevita a causasua età, ma sicuramente non è”.ha osservato che quando la Russia vorrà davvero la pace, “la ascolteremo e ci incontreremo sicuramente”, tuttavia, per ora, le dichiarazioniparte russa sui colloqui di pace rimangono solo parole. “Parole che non bastano – ...