Totti | ora scoppia il caso sull’ex marito di Noemi Bocchi | “Maltrattamenti”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 11 novembre 2022) Anche il matrimonio tra(attuale compagna di Francesco) e Mauro Caucci arriva in tribunale. Come scrive il Corriere della sera, l’uomo sarebbe accusato di “in famiglia” e di aver “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”. A settembre 2019,avrebbe depositato una denuncia contro l’uomo che ha sposato nel 2010. Su Corriere.it viene riportato il contenuto della denuncia. Mauro Caucci sarebbe un uomo facoltoso, team manager di una squadra di calcio, nonché membro di una famiglia agiata che ha fatto la sua fortuna con il commercio di ...