“Ti ho scoperto” GF Vip 7 | guai per Attilo Romita | Sonia Bruganelli ha capito tutto

(Di venerdì 11 novembre 2022) GF Vip 7, scontro tra Attilio. È successo ieri sera al termine di una settimana molto movimentata per l’ex conduttore Rai. Nei giorni scorsi era apparso visibilmente provato, in lacrime e preoccupato di dover lasciare la Casa più spiata d’Italia (poi ad uscire è stata Pamela Prati). Vedendolo così abbacchiato, i coinquilini si sono stretti attorno a lui e hanno provato a consolarlo. Tra questi anche Luca Saltino, con il quale i rapporti erano tutt’altro che idilliaci. “Attilio sei stato te stesso? E allora perché te la dovevi giocare meglio? Non c’è cosa più bella di venire qua e giocarsela. È importante il percorso che fai qua dentro. Non essere convinto di uscire, il fallimento non sei tu, sono quelle persone che non si mettono in gioco”. Un tema che ieri sera è stato ripreso proprio da Attilio che ha ...