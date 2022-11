Il Denaro

Cdm riunito fino a tarda sera. Fra le novità, il prolungamento dello sconto sui carburanti al 31 dicembre e bollette rateizzatele imprese. Adolfo Urso annuncia: "Domani incontro Zaia sulle trivelle". Roberto Calderoli si schiera con il governatore del Veneto.Quanto ala 5mila euroi contanti, la premier ha sottolineato che è in linea con la media Ue e che "era in linea con il programma". "In Ue - ha detto - c'è una discussione perché nelle ... Tetto per il contante a 5 mila euro, Meloni: In linea con media europea - Ildenaro.it Marco Caciotti e Boryana Gospodinova accolti in un B&B dopo l’intervento del Comune e dell’associazione “Città della Gioia“. Danneggiata la loro abitazione in via Branca. "Crollati gli intonaci siamo ...MILANO - Con 27.311 immatricolazioni da inizio anno, Dacia Sandero continua a crescere e si posiziona, in termini assoluti, al quarto posto nel mercato auto. Sul mercato dei privati, invece, Sandero..