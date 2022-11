Superenalotto in Campania | decine di migliaia di euro vinti in tre comuni

Ottopagine

Lasi conferma protagonista al: nel concorso del 10 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre "5" del valore di 24.175,35 euro ciascuno. - continua sotto - La ...Mai prima, fino a questi ultimi giorni, ilaveva superato la quota di 300 milioni di euro e lo dimostrano anche le ultime super - vincite rimaste nella storia: il 30 ottobre 2010 a ... Superenalotto, tripletta in Campania: centrati tre 5 da 24 mila euro ciascuno La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 10 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 24.175,35 euro ciascuno. La prima giocata vincen ...La Campania si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 10 novembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 24.175,35 euro ciascuno. La prima giocata vincen ...