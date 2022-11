Spagna | Luis Enrique | “Grande rosa | daremo battaglia Il nostro limite? L’infinito”

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Ho una. Ci sono giocatori che avrebbero meritato di esserci ma sono assolutamente felice di quelli che ho convocato. Più che una nazionale, siamo una squadra”.hafiducia nei 26 uomini arruolati per il Mondiale. “in Qatar, di sicuro non moriremo di paura – continua – Questa è la nazionale ditroppo giovane? Non sono preoccupato, sono ragazzi abituati alle pressioni”. Il ct dellanon pone limiti, anzi, ilè “. Vogliamo giocarcela in tutte le gare e cercheremo di giocarne sette. Il mio obiettivo sin dal mio arrivo è stato tornare ad avere una nazionale competitiva, abbiamo ...

Enrique, comissario tecnico della, ha parlato dopo l'ufficializzazione della lista dei convocati per i MondialiEnrique ha parlato in conferenza stampa dopo aver ufficializzato la ......Enrique Il ct dellaEnrique ha diramato la lista dei convocati che prenderanno parte al Mondiale in Qatar 2022 . Tra i nomi notiamo le assenze eccellenti di Sergio Ramos , Thiago ...Il commissario tecnico ha puntato sul gruppo che ha opttenuto la qualificazione in Qatar: le sorprese Ansu Fati e Guillamon ...In queste ore un’altra grande big pronta invece a partecipare al Mondiale ha diramato la propria lista dei convocati: la Spagna. La squadra allenata dal CT Luis Henrique è stata inserita nel gruppo E ...