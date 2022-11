Salvini chiede finanziamenti all’Europa per il Ponte sullo Stretto

(Di venerdì 11 novembre 2022) ROMA – Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo, vuole accelerare suldi Messina. Dopo aver incontrato i due governatori di Sicilia e Calabria, Schifani e Occhiuto, il leader della Lega è pronto a rirediretti all’Unione europea.Fonti vicine aspiegano: “Iltra Sicilia e Calabria dovrà beneficiare didiretti dell’Europa. È quanto auspica il Mit in vista del Consiglio dell’Unione europea dei ministri dei Trasporti del 5 dicembre a Bruxelles. Al momento è in fase di discussione il regolamento europeo sui corridoi di trasporto: il collegamento tra Calabria e Sicilia è inserito come ...

Dire

