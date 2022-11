Regione Lazio | Nicola Zingaretti non è più Governatore | firmate le dimissioni

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lo scatto testimonia la fine di un'era:ha firmato le proprie, quindi non è più il Presidente del. Ora il Pd tenta l'accordo con il Terzo Polo per vincere le ...

Lo scatto testimonia la fine di un'era: Nicola Zingaretti ha firmato le proprie dimissioni, quindi non è più il Presidente del. Ora il Pd tenta l'accordo con il Terzo Polo per vincere le prossime elezioni regionali.... in particolare sul. Al centro dello scontro l'inceneritore di Roma la cui realizzazione ... Lanon ha mai autorizzato l'inceneritore e mai lo autorizzerà'. Una posizione che, comunque, ...Nicola Zingaretti si dimette. Da ieri non è più il governatore del Lazio. E il Pd sceglie Alessio D'Amato perla successione.Lo scatto testimonia la fine di un’era: Nicola Zingaretti ha firmato le proprie dimissioni, quindi non è più il Presidente del Lazio. Ora il Pd tenta l’accordo con il ...