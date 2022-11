Paola Ferrari “gode” per il governo Meloni | «E mio marito De Benedetti muto!”

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 novembre 2022)1 ha Marco De. La popolare giornalista di Rai Sport ha vinto il suo derby politico in famiglia: leiana, sposata con un De(Marco), famiglia di sinistra, tra le altre cose ex editori di Repubblica oggi di Il Domani. Il nuovo, ha dettoa Un Giorno da Pecora, “mi piace molto, sono una sostenitrice di Giorgiada tanti anni e la vedo molto bene per come si sta muovendo, la vedo molto bene nel ruolo”.ammette “anche se non si dovrebbe” di averla votata: “Beh certo”. E che in casa l’opposizione familiare s’è ridotta al silenzio elettorale: “Ormai non parlano più, dopo anni di battaglia a casa sono ammutoliti. E io godo come pochi… Mi ...