Ocean Viking | la solita Francia moralista che non vuole i migranti

Giorgia Meloni non gira nemmeno troppo attorno al nocciolo della questione sullo scontro diplomatico scoppiato ieri con Parigi per la vicenda della nave Ongrespinta dall'Italia e che ...La nota di Palazzo Chigi diffusa martedì sera che attribuiva al governo francese l'intenzione di accogliere nei propri porti la nave Onge che ha scatenato l'ira del presidente Emmanuel ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il legale della Ong Humanity: "Ricorso al Tar per bloccare altri casi" "Non ci fermiamo, faremo ricorso al Tar perché temiamo che si verificheranno altre… Leggi ...