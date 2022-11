Agenzia ANSA

"Nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente". Lo ha detto la premier Giorgiarispondendo ad una domanda sulla possibilità che ci siano nuovi provvedimenti in tema di immigrazione come la confisca delle navi delle Ong. .E quindi -da unpunto di vista - possiamo dire all'On. Serracchiani: 'grazie di esistere'. ... Inizia con un attacco a Giorgiapaventando che le donne con lei al governo fossero 'un passo ... Meloni,di certo ci saranno nuovi provvedimenti sui migranti - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Nuovi provvedimenti ci saranno sicuramente". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda sulla possibilità che ci siano nuovi provvedimenti in tema di ...Roma, 11 nov. (LaPresse) - Sulla questione dei migranti, da parte della Francia "ho trovato toni molto forti per la questione in sé. Cosa è accaduto Ci sono ...